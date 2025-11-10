إعلان

إطلاق منصة تملك عقار في مصر وصندوق استثماري للأراضي أمام المستثمرين العام المقبل

كتبت- منال المصري:

09:21 م 10/11/2025

المهندس شريف الشربيني وزير الإسكان

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصر ستطلق رسميا مع بداية العام المقبل منصة تملك العقار للمستثمرين بالتعاون مع وزارة الاتصالات بهدف الترويج للوحدات السكنية

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري الخليجي أن الوزارة تستهدف أيضا تدشين صندوق استثماري العام المقبل.

وأوضح أن الصندوق سيضم كافة الأراضي و الفرص الاستثمارية المتنوعة العقارية التي تعتزم الوزارة طرحها بهدف جذب الاستثمارات الخليجية إلى الصندوق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

شريف الشربيني وزير الإسكان منصة تملك عقار

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بالبدلة والفستان.. عروسان يشاركان في انتخابات النواب بالبحيرة (فيديو وصور)
الأرصاد تحذر: موجة عدم استقرار تضرب البلاد وأمطار رعدية- فيديو
9 صور.. أول أتوبيس عائم في مصر وأفريقيا بسرعة 100 كم
مكان وموعد تشييع جنازة المطرب الشعبي إسماعيل الليثي
بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)