قال شريف الشربيني وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إن مصر ستطلق رسميا مع بداية العام المقبل منصة تملك العقار للمستثمرين بالتعاون مع وزارة الاتصالات بهدف الترويج للوحدات السكنية

وأضاف خلال كلمته في مؤتمر التجارة والاستثمار المصري الخليجي أن الوزارة تستهدف أيضا تدشين صندوق استثماري العام المقبل.

وأوضح أن الصندوق سيضم كافة الأراضي و الفرص الاستثمارية المتنوعة العقارية التي تعتزم الوزارة طرحها بهدف جذب الاستثمارات الخليجية إلى الصندوق.