كتب- أحمد الخطيب:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.97% عند مستوى 40427 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 742.7 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 526.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.18% عند مستوى 40821 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.