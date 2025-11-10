إعلان

تراجع جماعي لمؤشرات البورصة بنهاية تعاملات الاثنين

كتب : أحمد الخطيب

03:09 م 10/11/2025

البورصة المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتب- أحمد الخطيب:

انخفض المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.97% عند مستوى 40427 نقطة، بختام جلسة اليوم الاثنين.

وتراجع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.8%، وهبط مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.12%.

وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 1.2 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي بيع من الأسهم بقيمة 742.7 مليون جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 526.6 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 2.18% عند مستوى 40821 نقطة، بختام جلسة أمس الأحد.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

مؤشرات البورصة البورصة المصرية مؤشر EGX 70

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

بعد تعرضه للهجوم بسبب كلمته في الجزائر.. ياسر جلال: "أخطأت وأعتذر"
لماذا لم يُستخدم الحبر الفسفوري في انتخابات النواب؟
وزير الخارجية يؤكد حرص الرئيس السيسي على العلاقات بين مصر ودول الخليج
النائبة نشوى الديب تعلن انسحابها من الانتخابات.. ومصادر: غير قانوني
اعرف لجنتك في انتخابات مجلس النواب 2025 (خطوة بخطوة)