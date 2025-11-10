أرباح جهينة تهبط بنسبة 48% خلال أول 9 أشهر من العام.. فما الأسباب؟

كتبت- دينا خالد:

تراجعت أرباح شركة جهينة للصناعات الغذائية بنسبة 48% خلال أول 9 أشهر من عام 2025، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، ، بحسب القوائم المالية المجمعة للشركة.

وأوضحت الشركة في بيان لها أرسلته إلى البورصة اليوم الاثنين، أنها حققت صافي ربح قدره 1.27 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى نهاية سبتمبر 2025، مقابل 2.43 مليار جنيه خلال الفترة نفسها من عام 2024.

وارتفع حجم مبيعات الشركة إلى 22.13 مليار جنيه خلال التسعة أشهر الأولى من العام الجاري، مقابل 18.33 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وجاء تراجع الأرباح على الرغم من زيادة المبيعات، نتيجة لزيادة تكلفة المبيعات التي ارتفعت إلى 17.15 مليار جنيه مقابل 12.47 مليار جنيه في العام الماضي، بحسب بيان للشركة.

وأرجعت الشركة، هذا الارتفاع إلى زيادة الطلب المحلي وتحسن أداء قطاعات الألبان والعصائر.

وتأسست شركة جهينة للصناعات الغذائية (جهينة) عام 1995. وتم إدراجها في البورصة المصرية عام 2010، وهي متخصصة في إنتاج ومعالجة وتعبئة مجموعة متنوعة من منتجات الألبان والعصائر والمشروبات وكذلك المنتجات الغذائية، وتوزع الشركة منتجاتها في مصر وأفريقيا ودول الشرق الأوسط تحت العلامة التجارية (جهينة).