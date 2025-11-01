بعد ارتفاعه.. ماذا حدث لسعر الذهب اليوم في مصر بحلول تعاملات المساء؟

استقر سعر الذهب اليوم في مصر، بحلول تعاملات مساء السبت 1-11-2025، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

استقر سعر الذهب عيار 14 عند 3567 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 18 نحو 4586 جنيهًا للجرام.

واستقر سعر الذهب عيار 21 عند 5350 جنيهًا للجرام.

وسجل سعر الذهب عيار 24 نحو 6114 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

واستقر سعر الجنيه الذهب عند 42800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61143 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 190154 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 305714 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.54% إلى نحو 4003 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.