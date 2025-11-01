وزير الطاقة الأميركي يلغي زيارته لإسرائيل بعد رفضها تصدير الغاز لمصر

كتب- أحمد والي:

ألغى وزير الطاقة الأميركي كريس رايت زيارته المقررة إلى إسرائيل والتي كانت ستستمر 6 أيام، بعد أن رفض نظيره الإسرائيلي إيلي كوهين المصادقة على اتفاق ضخم لتصدير الغاز تم التوصل إليه مؤخرًا بين إسرائيل ومصر، وفقًا لما أفاد به مكتب كوهين ونقلته وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ).

ووفقًا لصحيفة تايمز أوف إسرائيل، كان حقل "ليفياثان" الإسرائيلي قد وقع في أغسطس الماضي اتفاقًا بقيمة 35 مليار دولار لتصدير الغاز الطبيعي إلى مصر، وهو أكبر اتفاق تصدير في تاريخ إسرائيل.

لكن مكتب كوهين أوضح أنه لن يوافق على الاتفاق حتى يتم التوصل إلى أسعار عادلة للسوق الإسرائيلية، مضيفًا أن إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب مارست ضغوطًا كبيرة على كوهين ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو للمصادقة على الاتفاق، بحسب ما نقلته (د.ب.أ).

وفي السياق ذاته، ذكرت صحيفة إسرائيل هيوم أن شركة شيفرون الأميركية العملاقة للطاقة، التي تدير حقل ليفياثان، تضغط على إسرائيل للإسراع بالمصادقة على الصفقة.

وقال مكتب كوهين في بيان إن الوزير طالب بأن تبقى الأسعار في السوق الإسرائيلية جذابة، موضحًا أن المفاوضات لم تُستكمل بعد، فقد رفض كوهين المصادقة على التصدير حتى يتم حل هذه المسألة.

وأثار البيان توترًا ملحوظًا مع إدارة ترامب في وقت تكثف فيه واشنطن جهودها بالتعاون مع إسرائيل لدفع خطة السلام في غزة، فيما أشار مكتب كوهين إلى أن جهودًا تُبذل لتسوية الجوانب الدبلوماسية بين إسرائيل ومصر.