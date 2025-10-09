بعد تراجعها عالميا.. توقعات بتراجع أسعار الكاكاو في مصر بنسبة 50%

قال حسن الفندي، رئيس شركة الحرية للصناعات الغذائية ورئيس شعبة السكر باتحاد الصناعات، لـ"مصراوي"، إن انخفاض الأسعار العالمية سينعكس إيجابيًا على السوق المحلي، وذلك لأن مصر لا تنتج الكاكاو وتعتمد على استيراده بالكامل.

هبطت أسعار الكاكاو في الأسواق العالمية إلى أدنى مستوياتها منذ نحو 20 شهرًا، حيث تراجع سعر طن الكاكاو في بورصة نيويورك هذا الأسبوع إلى نحو 6150 دولارًا، بعدما كان قد تجاوز 12 ألف دولار للطن في شهر ديسمبر، بحسب "فاينانشال تايمز".

وفي بورصة لندن، هبطت الأسعار بنحو 58% مقارنة بذروتها في شهر أبريل 2024 عند 4262 دولارًا للطن، بعد أن كانت قد تضاعفت تقريبًا ثلاث مرات خلال الأشهر الأولى من العام الماضي.

وأوضح الفندي أن تحسن الأحوال الجوية هذا العام يساعد على زيادة الإنتاج في الدول المنتجة، وهو ما أدى إلى تراجع الأسعار عالميًا.

وأضاف أن انعكاس التراجع العالمي على السوق المحلي سيبدأ في الظهور تدريجيًا خلال شهر مارس المقبل، مع بدء تداول المحصول الجديد وانتهاء الشركات من تصريف المخزون الحالي.

وتوقع الفندي أن تنخفض أسعار الكاكاو بنحو 50% في شهر مارس.

وأشار إلى أن موجة الارتفاع الكبيرة التي شهدها السوق خلال العامين الماضيين جاءت نتيجة نقص المعروض من المحصول في الدول المنتجة، وهو ما تسبب في قفزة بأسعار الكاكاو وصلت إلى ثلاثة أضعاف.

