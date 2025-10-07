إعلان

إيردات السياحة ترتفع 16.3% إلى 16.7 مليار دولار خلال عام

كتب : منال المصري

10:32 م 07/10/2025

البنك المركزي المصري

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- منال المصري:

ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 16.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025 على أساس سنوي، وفق تقرير ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري.

ووفقا للتقرير، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 14.4 مليار دولار، بنفس الفترة من العام السابق له.

وارتفع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقابل 154.1 مليون ليلة العام السابق.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

البنك المركزي المصري

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

أخبار

المزيد

الثانوية العامة

المزيد

إعلان

- خليل الحية من شرم الشيخ: وفد حماس جاء لإنهاء حرب غزة
بعد عامين من اندلاعها.. كيف غيّرت حرب غزة الشرق الأوسط إلى الأبد؟