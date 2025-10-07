إيردات السياحة ترتفع 16.3% إلى 16.7 مليار دولار خلال عام

كتبت- منال المصري:

ارتفعت الإيرادات السياحية بمعدل 16.3% خلال العام المالي المنتهي في يونيو 2025 على أساس سنوي، وفق تقرير ميزان المدفوعات الصادر للبنك المركزي المصري.

ووفقا للتقرير، ارتفعت إيرادات السياحة إلى 16.7 مليار دولار خلال العام المالي الماضي مقابل نحو 14.4 مليار دولار، بنفس الفترة من العام السابق له.

وارتفع عدد الليالي السياحية إلى 179.3 مليون ليلة مقابل 154.1 مليون ليلة العام السابق.