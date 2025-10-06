سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 6 أكتوبر 2025

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 5995 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6034 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5279 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4525 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 42238 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.