"القلعة للاستثمارات" تضخ 12 مليار جنيه في رأس المال المدفوع رسميا

أعلنت شركة القلعة للاستثمارات المالية، عن أنه تم اليوم التأشير بالسجل التجارى الخاص بها بزيادة رأس مال الشركة المرخص به من 10 مليار إلى 50 مليار جنيه وكذلك الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع من 9.1 مليار جنيه إلى 21.1 مليار جنيه



وبحسب إفصاح الشركة للبورصة، أن الزيادة في رأس مال المصدر والمدفوع ستكون موزعة على 4,226,464,000 سهم، منها عدد 3,216,472,781 سهم عادي وعدد 1,009,991,219 سهم ممتاز.



وأضافت الشركة، أنه جاري العمل حاليًا مع الجهات ذات الصلة على قيد أسهم الزيادة وسيتم الإعلان في أقرب فرصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، عن خطوات استبدال سندات الدين بأسهم الزيادة في رأس المال.



وتأسست شركة القلعة للاستثمارات المالية، والمعروفة سابقًا باسم (القلعة للاستشارات المالية) عام 2004. وتم إدراج أسهم الشركة في البورصة المصرية عام 2009. ومتخصصة في الاستثمار المالية والعديد من القطاعات الاقتصادية حيث تتواجد استثمارات الشركة بشكل مباشر في قطاعات استراتيجية تتضمن الطاقة والأسمنت والإنشاءات والأغذية والنقل والدعم اللوجيستي والتعدين والطباعة والتغليف.