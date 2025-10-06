الذهب عند قمة تاريخية.. عيار 24 يسجل 6000 جنيه لأول مرة في مصر

ب- أحمد الخطيب:

سجلت أسعار الذهب في مصر قفزة غير مسبوقة اليوم، حيث وصل سعر الجرام من عيار 24 إلى نحو 6000 جنيه للمرة الأولى في تاريخه، مدفوعًا بموجة صعود قوية في الأسعار العالمية وارتفاع الأوقية إلى مستويات قياسية جديدة.

وجاء الارتفاع المحلي متأثرًا مباشرة بصعود الذهب عالميًا، إذ ارتفعت الأوقية إلى نحو 3941 دولارًا خلال تعاملات اليوم، مسجلة أعلى مستوى في تاريخ المعدن النفيس عالميًا، في ظل زيادة الإقبال عليه كملاذ آمن مع تراجع الدولار وتزايد التوقعات تراجع أسعار الدولار الأمريكي خلال الفترة المقبلة.

وعلى المستوى المحلي، ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3500 جنيه للجرام، كما زاد سعر عيار 18 إلى 4500 جنيه للجرام، بينما صعد عيار 21 – وهو الأكثر تداولًا في السوق المصري – إلى نحو 5250 جنيهًا للجرام.

أما عيار 24، فقد واصل صعوده القياسي ليسجل 6000 جنيه للجرام للمرة الأولى في تاريخ السوق المصري.

وبالنسبة إلى الجنيه الذهب، فقد صعد إلى نحو 42 ألف جنيه، وقد يختلف السعر من تاجر لآخر بحسب المصنعية، بينما يعكس هذا السعر قيمة الذهب الخام فقط دون أي إضافات.

كما سجلت سبيكة الذهب 10 جرامات نحو 60000 جنيه، في حين بلغت سبيكة 50 جرامًا نحو 300000 جنيه، بينما وصلت الأونصة (الأوقية) التي تحتوي على 31.1 جرامًا إلى نحو 186600 جنيه.