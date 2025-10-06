لأول مرة.. الذهب يتجاوز 3900 دولار للأونصة بسبب زيادة الطلب



وكالات

تجاوز سعر الذهب 3900 دولار للأونصة "الأوقية" لأول مرة، خلال تعاملات الاثنين المبكرة، مدفوعا بالطلب على الملاذ الآمن وسط توقف أنشطة الحكومة الأمريكية إلى جانب زيادة التوقعات بتخفيضات إضافية في أسعار الفائدة من قبل مجلس الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأميركي).

وبحلول الساعة 00:27 بتوقيت جرينتش، زاد الذهب في المعاملات الفورية 0.4% إلى 3900.40 دولار للأونصة، بعد أن سجل أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3919.59 دولار في وقت سابق من الجلسة.

وارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب تسليم ديسمبر بنسبة 0.5% إلى 3926.80 دولار، بحسب سكاي نيوز.

قال مسؤول رفيع في البيت الأبيض الأحد، إن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستبدأ بتسريح جماعي للموظفين الفيدراليين إذا رأى الرئيس أن المفاوضات مع الديمقراطيين في الكونجرس لإنهاء الإغلاق الجزئي للحكومة لن تسفر عن أي نتيجة.

وأكد ستيفن ميران العضو بمجلس الاحتياطي الفيدرالي الجمعة على ضرورة اتباع مسار خفض حاد لأسعار الفائدة، مستشهدا بتأثير سياسات إدارة ترامب على الاقتصاد.

ووفقا لأداة فيد ووتش التابعة لسي إم إي، يتوقع المستثمرون خفضا إضافيا بمقدار 25 نقطة أساس في كل من أكتوبر وديسمبر، مع احتمالات تبلغ 95% و83% على التوالي.

ويزيد الإقبال على الذهب الذي لا يدر عائدا في ظل انخفاض أسعار الفائدة وفي أوقات عدم اليقين الاقتصادي.

وارتفع الذهب بنسبة 49% حتى الآن في 2025، بعد صعوده 27% في 2024، بدعم من شراء البنوك المركزية وزيادة الطلب على صناديق المؤشرات المتداولة المدعومة بالذهب وتراجع الدولار وتنامي اهتمام المستثمرين الأفراد بالتحوط في ظل التوترات التجارية والجيوسياسية.

والذهب في طريقة لتسجيل أفضل أداء سنوي منذ العام 1979.

شهد الطلب على الذهب في الهند ارتفاعا الأسبوع الماضي رغم الأسعار القياسية، مدفوعا بموسم مهرجان رئيسي في ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم.

في الوقت نفسه، أغلقت الأسواق الصينية بسبب عطلة.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الآخرى، استقر سعر الفضة في المعاملات الفورية عند 47.98 دولار للأونصة.

وزاد البلاتين 0.5% إلى 1613.15 دولار، وصعد البلاديوم 0.2% إلى 1263 دولارا.