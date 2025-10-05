جرام 21 يربح 1500 جنيه.. مكاسب الذهب تقفز 40% خلال 9 أشهر

كتبت- أمنية عاصم:

قفزت مكاسب الذهب بنحو 40% خلال أول 9 أشهر من العام الحالي وسط تسجيله قفزات متتالية للمعدن الأصفر وسط زيادة الإقبال على الملاذات الآمنة وسط مخاوف التوترات الجيوسياسية بالعالم وإغلاق السنة الحكومية الأمريكية.

مكاسب الذهب

سجل سعر الذهب عيار 21 مكاسبًا بنحو 1485 جنيهًا منذ بداية العام الحالي، ليسجل 5215 جنيهًا حاليًا مقابل 3730 جنيهًا سعره ببداية أول يوم من العام الحالي.

وكما حقق سعر الذهب عيار 24 أرباحًا بنحو 1697 جنيهًا منذ بداية العام الحالي، ليسجل 5960 جنيهًا حاليًا مقارنة بـ 4263 جنيهًا سعره ببداية أول يوم من العام الحالي.

وشهد سعر الجنيه الذهب مكاسبًا بنحو 11880 جنيهًا منذ بداية العام الجاري، ليسجل 41720 جنيهًا حاليًا مقارنة بـ 29840 جنيهًا سعره ببداية أول يوم من العام الحالي.

وبرر إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات، الارتفاعات المحلية مدفوعة بتحركات أسعار الذهب العالمي التي ما زالت في اتجاه صاعد واضح، مدعومًا بتوقعات استمرار سياسة خفض الفائدة من جانب الفيدرالي الأمريكي، إلى جانب القلق من احتمالات الإغلاق الحكومي في الولايات المتحدة، وهو ما يزيد من جاذبية الذهب عالميًا ويمنحه زخمًا إضافيًا.

وتوقع خلال التقرير الأسبوعي لشعبة الذهب والمعادن، أن يظل الاتجاه الصاعد هو المسيطر على السوقين المحلي والعالمي خلال الفترة المقبلة على المدى المتوسط والبعيد، طالما بقيت الضغوط التضخمية العالمية وسياسات التيسير النقدي مستمرة.