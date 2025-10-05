إعلان

انخفاض الزيت والسكر بالأسواق اليوم الأحد (موقع رسمي)

كتب : أمنية عاصم

12:21 م 05/10/2025

أسعار السلع الأساسية

انخفضت أسعار الدقيق، والزيت، والسكر، و اللحوم، والمسلي الصناعي، خلال تعاملات اليوم الأحد 5-10-2025، بينما ارتفعت الفول، والعدس، مقارنةً بأسعار أمس وفقًا للبيانات المنشورة من مركز معلومات مجلس الوزراء لأسعار عدد من السلع الأساسية والغذائية بشكل يومي على أحد المواقع التابعة له "بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية".


ويرصد مصراوي متوسط أسعار أبرز السلع الأساسية في الأسواق اليوم، بحسب بوابة أسعار السلع المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية، وجاءت الأسعار كالآتي:

أسعار السلع الأساسية

كيلو الأرز المعبأ: 34.71 جنيه، بتراجع 40 قرشًا.


كيلو الفول المعبأ: 66.18 جنيه، بزيادة 1.53 جنيه.


كيلو الدقيق المعبأ: 25.68 جنيه، بتراجع 2.24 جنيه.


لتر زيت عباد الشمس: 94.34 جنيه، بتراجع 4.66 جنيه.


كيلو السكر المعبأ: 35.99 جنيه، بتراجع 1.64 جنيه.


كيلو المكرونة المعبأة: 28.96 جنيه، بزيادة 72 قرشًا.


كيلو العدس المعبأ: 65.93 جنيه، بزيادة 1.76 جنيه.


البيض البلدي (بيضة واحدة): 6.06 جنيه، بتراجع 9 قروش.


لتر زيت الذرة: 110.76 جنيه، بتراجع 3.33 جنيه.


كيلو اللحوم الطازجة: 410.97 جنيه، بتراجع 5.24 جنيه.


كيلو الدواجن الطازجة: 97.25 جنيه، بزيادة 2.57 جنيه.


كيلو الأرز السائب: 24.63 جنيه، بزيادة 17 قرشًا.


كيلو الفول السائب: 56.12 جنيه، بزيادة 1.45 جنيه.


كيلو الجبن الأبيض: 143.68 جنيه، بزيادة 25.8 جنيه.


كيلو الجبن الرومي: 280.82 جنيه، بزيادة 2.42 جنيه.


كيلو اللبن السائب: 33.74 جنيه، بزيادة 3.42 جنيه.


كيلو المسلي الصناعي: 108.77 جنيه، بتراجع 4.57 جنيه.

أسعار السلع الأساسية انخفاض الزيت الأسواق اليوم

