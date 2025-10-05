إعلان

ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب- أحمد الخطيب:

10:02 ص 05/10/2025

أسعار الفراخ

ارتفع متوسط أسعار الدواجن الحية خلال تعاملات اليوم الأحد 5-10-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

ووصل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق إلى 97.25 جنيه، بزيادة 2.57 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 72.55 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 121.13 جنيه بحد أقصى.

الدواجن أسعار الدواجن الدواجن اليوم

