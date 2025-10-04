سعر الذهب اليوم في مصر يتراجع بحلول تعاملات مساء السبت

تراجع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 5 جنيهات، بحلول تعاملات مساء السبت 4-10-2025، مقارنة بمستواه في منتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3483 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4479 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5225 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 5971 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وهبط سعر الجنيه الذهب إلى 41800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 59714 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 185711 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 298571 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

اليوم وغدًا عطلة رسمية ببوصات المعادن العالمية

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.45% إلى نحو 3875 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.