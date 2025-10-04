إعلان

أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت

كتب- أحمد والي:

12:44 م 04/10/2025

أسعار الأسماك اليوم

استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 4-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.


أسعار الأسماك اليوم


سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و71 جنيهًا، .


سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و160 جنيهًا.


سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.


سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.


سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.

أسعار الأسماك سوق العبور

