أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم السبت



استقرت أسعار الأسماك والمأكولات البحرية، خلال تعاملات اليوم السبت 4-10-2025، مقارنة بأسعار أمس بحسب بيانات الموقع الرسمي لسوق العبور.



أسعار الأسماك اليوم



سعر كيلو السمك البلطي: يتراوح بين 69 و71 جنيهًا، .



سعر كيلو مكرونة سويسي: يتراوح بين 80 و160 جنيهًا.



سعر كيلو السبيط والكاليماري: يتراوح بين 250 و350 جنيهًا.



سعر كيلو كابوريا: يتراوح بين 50 و170 جنيهًا.



سعر كيلو الجمبري الصغير: يتراوح بين 200 و400 جنيه.