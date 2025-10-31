أكد الدكتور بلال شعيب، الخبير الاقتصادي، أن الدولة المصرية تعتمد استراتيجية شاملة لضبط الأسواق من خلال زيادة الإتاحة السلعية وتعزيز الرقابة الفعالة، مشيرًا إلى أن رفع نسب المخزون الاستراتيجي للسلع الأساسية ودعم توطين الصناعة المحلية يساهمان في زيادة المعروض داخل السوق المصري، مما يحد من فرص الاحتكار ويمنع استغلال المواطنين.

وقال شعيب، خلال مداخلة هاتفية على قناة "إكسترا نيوز"، إن حملات جهاز حماية المستهلك تلعب دورًا حاسمًا في كبح جماح بعض التجار خلال موسم الجمعة البيضاء، مؤكدًا أن هذه الجهود تحول دون رفع الأسعار بشكل غير مبرر وتضمن استقرار السوق أمام الطلب المتزايد.

وأضاف أن التنسيق المتكامل بين وزارات التموين والصناعة وغيرها يشكل ملحمة رقابية حقيقية، مشيرًا إلى أن مبادرات مثل "كلنا واحد" و"أهلاً رمضان" وسوق اليوم الواحد تقدم حلولًا خارج الصندوق لتشجيع المستهلكين على الشراء بأسعار مخفضة.

وتابع شعيب أن دعم المصنعين عبر مبادرات البنك المركزي بفائدة 5% رغم ارتفاع الكوريدور فوق 24% يقلل التكاليف الإنتاجية، مما ينعكس إيجابًا على أسعار المستهلك النهائي ويعزز القدرة الشرائية.

وتابع الخبير الاقتصادي أن هذه السياسات تحول السوق نحو توازن حقيقي مع اقتراب تخفيضات نهاية العام في نوفمبر وديسمبر، حيث يتخلص التجار من المخزون القديم لاستقبال السيزون الجديد بأقل خسائر ممكنة.

وأكد أن الرقابة المكثفة تعزز ثقة المستهلك وتحسن مؤشرات الاقتصاد الكلي، مع التركيز على ضمان جودة السلع وعدالة التسعير.

وأشار شعيب إلى أهمية تمييز العروض الحقيقية من الوهمية لحماية جيوب الأسر المصرية من الاستنزاف، موضحًا أن بعض الشركات تستغل التسويق لعروض كاذبة بينما الأخرى تقدم جودة حقيقية بسعر عادل.