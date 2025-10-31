سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع ببداية تعاملات الجمعة

كتبت- آية محمد:

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 60 جنيهًا، ببداية التعاملات الصباحية الجمعة 31-10-2025، مقارنة بمستواه بنهاية التعاملات المسائية أمس.

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3580 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4605 جنيهات للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5370 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6135 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 42960 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 61350 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 190798 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 306750 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وانخفض سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.29% إلى نحو 4012 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.