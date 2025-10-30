الصين الأولى في المرتبة الأولى للواردات المصرية على مستوى دول شرق آسيا

أظهرت بيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء أن الصيــن الشعبيــة جاءت في المرتبة الأولى للواردات المصرية على مستوى دول شرق آسيا.

وأشار الجهاز في بيان له اليوم إلى أن إجمالي واردات مصر من الصين ارتفعت 18.7% خلال 2024 إلى 15.7 مليار دولار مقابل 13.2 مليار دولار 2023.

وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها آلات وأجهزة كهربائية وأجزاؤها.

وجاء ذلك في النشرة السنوية " التبادل التجاري بين مصر وأهم دول شرق آسيا " 2024 وتتناول النشرة حجم التجارة الخارجية (صادرات – واردات) ودول شرق آسيا هي ماليزيا والصين، والهند وفيتنام واليابان وأندونيسيا وباكستان وتايلاند وكوريا الجنوبية وهونج كونج وبنجلاديش.

وبلغ حجم التبادل التجاري لأهم دول شرق آسيا عام 2024 مع مصر 28 مليار دولار.

بلغ إجمالي قيمة الصادرات إلى دول شـرق آسيـا 1.7 مليار دولار عام 2024 مقابـل 3.7 مليار دولار 2023 بنسبة انخفاض قدرها 53.4 %.

وبلغ إجمالي قيمة الواردات من دول شرق آسيا 26.2 مليار دولار عام 2024 مقابل 23.3 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 12.5%.

وفى المرتبة الثانيـة لواردات مصر جاءت الهنــد بما قيمته 3.23 مليار دولار 2024 مقابـل 3.18 مليار دولار 2023 بنسبة زيادة قدرها 1.3% وكان أهم الأصناف التي تم استيرادها لحوم وأحشاء وأطراف صالحة للأكل.

وجاءت مجموعــة المنتجات الحيوانية والنباتات والمشروبات والتبغ في المرتبة الأولـى للصادرات لأهم دول شرق آسيـا بما قيمته 400 مليون دولار 2024 مقابل 600 مليون دولار 2023 بنسبة انخفاض 21.8%.

وجاءت مجموعة الآلات والأجهزة الآلية والكهربائية معدات النقل وأجزاؤها في المرتبة الأولى للواردات لأهم دول شرق آسيا بما قيمته 9.5 مليار دولار عام 2024 مقابل 7.9 مليار دولار عام 2023 بنسبة ارتفاع قدرها 20.4 %.

الهند الأولى في صادرات مصر

جاءت الهند في المرتبة الأولى للصادرات بما قيمته 400 مليون دولار عام 2024 مقابل 1.2 مليار دولار 2023 بنسبة انخفاض قدرها 52.3 %.

وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى الهند ملــح وكبريت و أتربة وأحجار وأسمنت.

وفى المرتبة الثانيـة الصــين بما قيمته 400 مليون دولار عام 2024 مقابل 1.1 مليار دولار 2023 بنسبة انخفاض قدرها 63.6 %، وكان أهم الأصناف التي تم تصديرها إلى الصين فواكه و ثمار صالحة للأكل.