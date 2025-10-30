الهند تُسرّع استعادة ذهبها من الخارج خشية تكرار سيناريو روسيا

يسارع بنك الاحتياطي الهندي في استعادة جزء كبير من احتياطيات الذهب المخزنة في الخارج، في خطوة تهدف إلى تعزيز السيطرة على أصول البلاد الاستراتيجية، بعد أن جمدت الدول الغربية احتياطيات روسيا عقب غزوها لأوكرانيا، وفق "بلومبرج".

ووفقًا لتقرير البنك نصف السنوي عن احتياطيات النقد الأجنبي، أعاد البنك نحو 64 طنًا من الذهب إلى البلاد خلال النصف الأول من السنة المالية التي بدأت في أبريل الماضي، لترتفع نسبة الذهب المخزّن داخل الهند إلى أكثر من 65% من الإجمالي، أي نحو ضعف النسبة المسجلة قبل أربع سنوات.

وبحسب التقرير، بلغت حصة الذهب من إجمالي الاحتياطيات 13.92% بنهاية سبتمبر مقابل 11.70% في نهاية مارس، فيما ارتفع إجمالي ما يملكه البنك من الذهب إلى 880 طنًا، منها 576 طنًا مخزنة محليًا، وهو مستوى قياسي مقارنة بنحو 38% فقط من الذهب الذي كان محفوظًا داخل البلاد في سبتمبر 2022.

ولم يوضح بنك الاحتياطي الهندي أسباب التحول، لكن اقتصاديين رجحوا أن الهدف هو التحوط ضد المخاطر الجيوسياسية، وضمان السيطرة الكاملة على الأصول الاستراتيجية، في ظل تجميد مجموعة السبع بما في ذلك الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي لاحتياطيات روسيا الخارجية عام 2022.

وقال غوراف كابور، كبير الاقتصاديين في بنك إندوس إند (IndusInd Bank) طالما أن لدينا القدرة على التخزين، فلماذا لا نعيد الذهب؟ الكثير من البنوك المركزية تقوم بذلك، فمن المنطقي أن تحتفظ بذهبك في متناول يدك في مثل هذه الأوقات المضطربة.

وخلال السنوات الأربع الماضية، أعاد البنك نحو 280 طنًا من الذهب إلى الأراضي الهندية، في إطار سياسة وصفتها وزيرة المالية نيرمالا سيتارامان بأنها قرار مدروس للغاية لتنويع الاحتياطيات.

احتياطيات قياسية تتجاوز 100 مليار دولار

وبحسب بيانات بنك الاحتياطي الهندي التي نقلتها وكالة رويترز، تجاوزت احتياطيات الذهب الهندية 100 مليار دولار للمرة الأولى، بدعم من ارتفاع الأسعار العالمية رغم تباطؤ مشتريات البنك المركزي هذا العام.

وأظهرت البيانات أن حيازات الهند من الذهب ارتفعت بنحو 3.6 مليار دولار لتصل إلى 102.4 مليار دولار في الأسبوع المنتهي في 10 أكتوبر، بينما تراجعت احتياطيات النقد الأجنبي الإجمالية بمقدار 2.18 مليار دولار إلى 697.8 مليار دولار.

ويأتي ذلك في وقت يسعى فيه بنك الاحتياطي الهندي إلى تقليص الاعتماد على الدولار الأمريكي والأصول المرتبطة به، من خلال خفض حيازاته من سندات الخزانة الأمريكية تدريجيًا، وهي سياسة بدأت قبل فرض الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب رسومًا جمركية بنسبة 50% على الهند بسبب شرائها النفط الروسي.

وبلغت احتياطيات الهند من النقد الأجنبي نحو 702.3 مليار دولار حتى 17 أكتوبر، لتصبح رابع أكبر احتياطي في العالم، وهو ما يكفي لتغطية أكثر من 11 شهرًا من الواردات.

وتُعد الهند ثاني أكبر مستهلك للذهب في العالم بعد الصين، وتعتمد على الواردات لتلبية الطلب المحلي، إذ يُعد الذهب جزءًا متجذرًا من الثقافة الهندية، سواء كاستثمار أو كرمز للمكانة الاجتماعية.