إعلان

خريطة الأسعار اليوم: انخفاض البيض والأرز وارتفاع الذهب

كتب : أحمد الخطيب

01:36 م 30/10/2025

خريطة الأسعار اليوم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انخفضت أسعار البيض، والجبن الأبيض، والأسمنت، خلال تعاملات اليوم الخميس 30-10-2025، بينما ارتفعت أسعار الدواجن، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، وأسعار الذهب ترتفع خلال منتصف التعاملات.


ويرصد مصراوي أسعار عدد من السلع الأساسية للمستهلكين في الأسواق اليوم وفقا لبيانات رسمية، ومنها:

انخفاض أسعار البيض اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)


ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

انخفاض الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)


أسعار الأسماك والمأكولات البحرية في سوق العبور اليوم


12 جنيها لكيلو الطماطم.. أسعار الخضروات والفاكهة في سوق العبور اليوم

انخفاض الجبن الأبيض والأرز اليوم الخميس بالأسواق (موقع رسمي)

قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار البيض خريطة الأسعار اليوم ارتفاع الذهب

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



قد يعجبك

إعلان

يوم على الافتتاح

00

ثانية

00

دقيقة

00

ساعة

0

يوم

أخبار

المزيد

إعلان

كيف تحول صورتك إلى زي فرعوني وتشارك في افتتاح المتحف المصري الكبير؟
قفزة جديدة في سعر الذهب بمصر بمنتصف تعاملات اليوم
صراع في السماء.. تشويش غامض يربك حركة الطائرات والسفن