سعر الذهب اليوم في مصر يرتفع بمنتصف تعاملات الجمعة

كتب : آية محمد

01:00 م 03/10/2025

سعر الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بمنتصف تعاملات الجمعة 3-10-2025، مقارنة بمستواه ببداية التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3476 جنيهًا للجرام.

وزاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4470 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5215 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 5960 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وصعد سعر الجنيه الذهب إلى 41720 جنيهًا وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 59600 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 185356 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 298000 جنيها.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.07% إلى نحو 3859 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

