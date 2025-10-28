"هنكل" تستقبل وفدًا من ممثلي كبري الشركات الألمانية بمصنعها في مصر

كتبت- دينا خالد:

استقبلت هنكل مصر، وفدًا من ممثلي كبرى الشركات الألمانية، وذلك في إطار زيارة نظّمتها الغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة (AHK Egypt) تحت عنوان "البناء الموفر للطاقة والحلول الكهروضوئية المتكاملة في التنمية الحضرية المصرية" كجزء من مبادرة حلول الطاقة الألمانية التابعة لوزارة الشؤون الاقتصادية والطاقة بجمهورية ألمانيا الاتحادية.



وتهدف هذه الزيارة الى تعزيز التعاون الثنائي في مجالات البناء المستدام، كفاءة الطاقة، ودمج حلول الطاقة الشمسية في التنمية العمرانية، بحسب بيان للشركة اليوم.

وتأتي هذه الزيارة ضمن برنامج رسمي لتعزيز العلاقات بين الشركات المصرية والألمانية، واستكشاف فرص الشراكة في مجالات الابتكار الصناعي والتكنولوجيا الخضراء.

وزار الوفد مصنع هنكل في مدينة السادس من أكتوبر، والذي يُعد نموذجًا في مجال التصنيع المستدام، حيث أصبح في عام 2024 أول مصنع تابع لهنكل في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وأفريقيا، وأمريكا اللاتينية، وأستراليا ونيوزيلندا يحقق إنتاجًا محايدًا كربونيًا بالكامل.

وضم الوفد عددًا من الشركات الألمانية الرائدة في مجالات تكنولوجيا البناء الأخضر، أنظمة التهوية، الطاقة الشمسية، وتخزين الطاقة، من بينها: ECODRY، MAINCOR Rohrsysteme، Otto Lehmann GmbH، وRubitherm Technologies.



وقدم فريق هنكل مصر عرضا يوضح أبرز ممارسات الاستدامة المطبقة في المصنع، ومنها التحول الكامل إلى الطاقة النظيفة من خلال الاستغناء عن الوقود الأحفوري، وتركيب غلايتين كهربائيتين واستخدام الطاقة الشمسية المنتجة داخل جمهورية مصر العربية، وقد ساهم ذلك في تقليل نحو 1.900 طن من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون سنويًا، وهو ما يعادل قيادة سيارة حول العالم 237 مرة.



وأشار فريق هنكل، إلى التزام الشركة بمنهج الاقتصاد الدائري من خلال تطوير حلول تغليف مستدامة تعتمد على مواد معاد تدويرها، إلى جانب التحول الكامل لاستخدام عبوات كرتونية مُعاد تدويرها بنسبة 100%.