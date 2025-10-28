وقعت شركتا الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) إتفاقاً مشتركاً بهدف زيادة كميات إنتاج السولار عالي الجودة والمطابق للمواصفات العالمية بنحو 350 ألف طن من السولار سنويا وفقاً للسعر العالمي.



وبحسب إفصاح أموك بالبورصة اليوم، جاء التوقيع بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، في إطار تعزيز التكامل بين شركات قطاع البترول.



كما جاء تنفيذاً لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالتعجيل بتنفيذ أنشطة تكاملية ذات جدوى اقتصادية عالية تدعم استدامة النمو وتحقيق قيمة مضافة عالية لشركات القطاع.