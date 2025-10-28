إعلان

350 ألف طن سنويا.. اتفاق بين "أموك و"ميدور" لزيادة إنتاج السولار وفقا للأسعار العالمية

كتب : منال المصري

10:34 ص 28/10/2025

السولار تعبيرية

وقعت شركتا الإسكندرية للزيوت المعدنية (أموك) والشرق الأوسط لتكرير البترول (ميدور) إتفاقاً مشتركاً بهدف زيادة كميات إنتاج السولار عالي الجودة والمطابق للمواصفات العالمية بنحو 350 ألف طن من السولار سنويا وفقاً للسعر العالمي.


وبحسب إفصاح أموك بالبورصة اليوم، جاء التوقيع بحضور المهندس صلاح عبد الكريم الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للبترول، في إطار تعزيز التكامل بين شركات قطاع البترول.


كما جاء تنفيذاً لتكليفات المهندس كريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، بالتعجيل بتنفيذ أنشطة تكاملية ذات جدوى اقتصادية عالية تدعم استدامة النمو وتحقيق قيمة مضافة عالية لشركات القطاع.

أموك ميدور أسعار العالمية الإسكندرية للزيوت المعدنية الأوسط لتكرير البترول البورصة

