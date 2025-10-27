إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 27 أكتوبر 2025

كتب : أحمد الخطيب

03:08 م 27/10/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الاثنين إلى نحو 6237 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6197 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5422 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 4647 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 43376 جنيها، بناءً على المستويات المذكورة.

سعر الذهب الذهب البورصة المصرية

