الشعبة: أسعار الذهب تهبط بنسبة 3.5% خلال أسبوع بسبب عمليات جني الأرباح

قال إيهاب واصف، رئيس شعبة الذهب والمعادن الثمينة باتحاد الصناعات المصرية، إن أسعار الذهب في السوق المحلي شهدت تراجعًا ملحوظًا خلال الأسبوع الماضي، بعد موجة من الصعود المتواصل استمرت لأسابيع متتالية، مدفوعة بعمليات بيع واسعة لجني الأرباح وتصحيح الأسعار بعد الارتفاعات التاريخية الأخيرة.

وأوضح واصف، في تقرير شعبة المعادن الثمينة، أن سعر الذهب عيار 21 انخفض بنسبة 3.57% خلال الأسبوع الماضي، ليغلق عند 5540 جنيهًا للجرام، مقارنة بـ5745 جنيهًا عند بداية الأسبوع، بعدما سجل أعلى مستوى تاريخي له عند 5905 جنيهات للجرام، وأقل مستوى عند 5465 جنيهًا.

وأضاف واصف أن هذا التراجع جاء نتيجة عمليات البيع من قبل المستثمرين والمستهلكين بعد المكاسب الكبيرة التي حققها المعدن الأصفر خلال الفترة الماضية، إلى جانب تأثر السوق المحلي بالهبوط الحاد الذي شهدته أونصة الذهب عالميًا.

وأشار رئيس الشعبة، إلى أن الذهب العالمي أنهى الأسبوع الماضي على انخفاض بعد سلسلة صعود استمرت تسعة أسابيع متتالية، إذ سجلت الأونصة في بداية الأسبوع مستوى تاريخيًا عند 4381 دولارًا قبل أن تتراجع بقوة لتصل إلى مستوى الدعم عند 4000 دولار، ثم ترتد مجددًا لتغلق فوق 4100 دولار للأونصة، مع توقعات باستمرار التقلبات السعرية خلال الفترة المقبلة.

ولفت واصف، إلى أن استقرار سعر صرف الدولار مقابل الجنيه المصري ساهم في تقليل حدة التذبذب في الأسعار المحلية، حيث يظل سعر الصرف مستقرًا في ظل أوضاع مالية ونقدية متوازنة واحتياطي قوي من العملات الأجنبية، مؤكدًا أن التأثير الأكبر على الذهب المحلي يبقى مرتبطًا بشكل مباشر بتحركات السعر العالمي للأونصة.

وتابع واصف أن السوق المحلية تشهد حاليًا حالة من الهدوء النسبي بعد موجة الصعود التاريخي، متوقعًا أن تتجه الأسعار خلال الأيام المقبلة إلى الاستقرار النسبي، مع استمرار ترقب المستثمرين لأي تطورات جديدة في الأسواق العالمية قد تؤثر على حركة الذهب سواء صعودًا أو هبوطًا.