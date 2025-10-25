أحمد عز: لا يوجد إمبراطور للحديد في مصر

كتبت- دينا خالد:

قال أحمد عز، رئيس مجلس إدارة مجموعة "حديد عز"، أنه لا يوجد ما يُسمى بـ"إمبراطور الحديد" في مصر.

وأوضح عز، أنه يعد جزءًا من منظومة الإنتاج الوطنية التي تضم العديد من الشركات والمصانع التي تسهم في تلبية احتياجات السوق المحلي وتدعم الاقتصاد الوطني.

وأضاف عز، في مقابلة مع "العربية Business"، إن إنتاج مجموعة "حديد عز" يقترب حالياً من 6.5 مليون طن سنوياً، معرباً عن أمله في أن يتجاوز 7 ملايين طن خلال الاثني عشر شهراً المقبلة، مؤكداً: "أنا جزء من صناعة مصرية واعدة تضم عدداً كبيراً من الشركات المتميزة في مجالها".

وأوضح عز، أن السوق المحلي لا يستوعب كل إنتاج المجموعة، قائلاً: "نحو 70% من إنتاجنا موجه للتصدير، والنسبة المخصصة للسوق المحلي أقل من ذلك".

وأشار عز، إلى أن إنتاج مجموعة حديد عز يمثل نحو 65% من إجمالي إنتاج الحديد في مصر، لكن "ليس كل هذا الإنتاج يُوجه إلى الداخل، لأن "حديد عز" تعد من كبار المصدّرين في المنطقة وربما أكبر مصدر في العالم خلال العامين الأخيرين".

وأضاف أن صادرات الشركة بلغت حوالي 1.6 مليار دولار خلال العامين الماضيين، مشيراً إلى أن هذا الرقم يُعد جيداً على مستوى صناعة الصلب العربية، رغم التحديات والقيود المفروضة على التجارة الدولية، وقال: "لا نعلم إن كانت هذه الأرقام قابلة للاستمرار في ظل الظروف الحالية أم لا".