إعلان

ارتفاع الأسمنت.. أسعار مواد البناء اليوم الجمعة بالأسواق

كتب : آية محمد

10:48 ص 24/10/2025

الحديد والأسمنت

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كتبت- آية محمد:

ارتفعت أسعار الأسمنت في الأسواق، خلال تعاملات اليوم الجمعة 24-10-2025، بينما انخفضت أسعار الحديد، مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

ويرصد مصراوي أسعار الحديد والأسمنت خلال تعاملات اليوم، وتغيرها مقارنة بمستوياتها أمس، بحسب بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء، والتي قد تختلف عن مستويات الأسعار في بعض مناطق الجمهورية.

أسعار الحديد والأسمنت

سعر طن الحديد الاستثماري: 37433.43 جنيه، بتراجع 479.42 جنيه.

سعر طن حديد عز: 39605.71 جنيه، بتراجع 307.05 جنيه.

سعر طن الأسمنت الرمادي: 4112.5 جنيه، بزيادة 34.12 جنيه.

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

لمعرفة أسعار الذهب لحظة بلحظة اضغط هنا

أسعار الحديد والأسمنت أسعار الحديد أسعار الأسمنت

أحدث الموضوعات

فيديو قد يعجبك:



إعلان

يوم على الافتتاح

أخبار مهرجان الجونة

المزيد

أخبار

المزيد

إعلان

عاجل| تراجع سعر الذهب في مصر مع بداية تعاملات الجمعة
اعترافات جديدة في تحقيقات "جريمة المنشار": أبويا مالوش ذنب وده اللي حصل