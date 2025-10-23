أحمد عز يدعو إلى تنسيق عربي موحد ضد السياسات الحمائية الأوروبية

قال أحمد عز، رئيس مجلس إدارة مجموعة حديد عز، إن صناعة الصلب في العالم العربي تقترب من أن تصبح ثاني أهم صناعة بعد البترول والبتروكيماويات، من حيث تأثيرها الاقتصادي ودورها في التنمية.

وأضاف في مقابلة مع العربية بيزنس، أن صناعة الصلب العربية حديثة ومتطورة، ولها شركات رائدة في عدد كبير من الدول مثل السعودية والإمارات وقطر وليبيا والجزائر وغيرها.

وأشار إلى أن وجود شركات كبرى مثل حديد السعودية وأمستيل الإماراتية يعد دليلًا على نضج هذه الصناعة عربيًا.

انتقادات للرسوم الأوروبية

وأوضح عز أن الاتفاقيات التجارية مع الدول ذات الاقتصادات الناضجة تميل غالبًا لمصلحة الطرف الأقوى، إذ تقدم الدول النامية تنازلات جمركية أكبر تصل إلى نحو 25% من متوسط الحماية الجمركية، بينما يحصل الشركاء المتقدمون على مزايا أوسع في النفاذ إلى الأسواق.

وانتقد الرسوم الأوروبية لمكافحة الإغراق واصفًا إياها بأنها خاطئة في حساباتها، مشيرًا إلى أن الشركة تتجه لتوسيع أسواق التصدير في دول شرق أوروبا غير الأعضاء في الاتحاد الأوروبي إلى جانب أسواق جنوب شرق آسيا ودول الخليج لتجاوز القيود التجارية المفروضة من بعض الأسواق الكبرى.

دعوة إلى تنسيق عربي لحماية الصناعات الوطنية

وحول انعكاسات السياسات الحمائية على الصناعة العالمية قال عز إن الإجراءات التي تفرضها دول كبرى مثل الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي دفعت العديد من الشركات المصدرة للبحث عن أسواق بديلة، مما تسبب في إغراق بعض الأسواق بكميات ضخمة من الصلب وأحدث فوضى في خريطة التجارة الدولية.

وأكد على أهمية تحرك عربي مشترك لمواجهة هذه التطورات، متسائلًا كيف يقف العالم العربي صامتًا أمام الإجراءات الحمائية التي تؤثر على صناعاته، مشددًا على أن التنسيق بين الدول العربية أصبح ضرورة لحماية صناعاتها الوطنية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق العالمية.

وأوضح أن شركته تعمل ضمن منظومة صناعية وطنية متكاملة وليست إمبراطورية كما يشاع، مؤكدًا أن حديد عز تمثل جزءًا من منظومة صناعية وطنية تعتمد على تكامل مراحل الإنتاج لتعزيز القيمة المضافة للصناعة المصرية.

صادرات قوية ومكانة متقدمة في السوق العالمي

وأشار عز إلى أن إنتاج المجموعة يقترب من 6.5 مليون طن سنويًا مع خطة لزيادة الطاقة الإنتاجية إلى 7 ملايين طن خلال الاثني عشر شهرًا المقبلة، في حين يبلغ إجمالي إنتاج مصر من الصلب نحو 10 ملايين طن سنويًا، ما يجعل حديد عز تستحوذ على ما بين 64 و65% من الإنتاج المحلي.

وأوضح أن النسبة المتداولة حول سيطرة الشركة على 70% من السوق غير دقيقة لأن جزءًا معتبرًا من إنتاجها يُخصص للتصدير.

وأضاف أن حديد عز تعد من أكبر مصدري الحديد في العالم خلال العامين الماضيين بإجمالي صادرات بلغت نحو 1.6 مليار دولار، مشيرًا إلى أن الاتحاد الأوروبي هو الشريك التجاري الأكبر لمصر منذ أكثر من عشرين عامًا.