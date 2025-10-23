إعلان

ارتفاع مؤشرات البورصة بختام جلسة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:52 م 23/10/2025

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.29 % عند مستوى 37687 نقطة، بختام جلسة اليوم الخميس.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69 %، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.74 %.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 4.05 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 3.94 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 118.1 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 هبط بنسبة 0.32 % عند مستوى 37576 نقطة، بختام جلسة أمس الأربعاء.

