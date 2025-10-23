شعبة الدواجن: ارتفاع أسعار البيض غير مبرر وسط استقرار الأعلاف والإنتاج



قال عبد العزيز السيد، رئيس شعبة الدواجن بالغرفة التجارية بالقاهرة، لمصراوي إن ارتفاع أسعار البيض خلال الفترة الحالية غير مبرر، ولا توجد أي أسباب تدفع الأسعار للزيادة خاصة أن الإنتاج جيد وأسعار الأعلاف مستقرة.

وأشار إلى أن متوسط سعر كرتونة البيض في المزرعة يبلغ نحو 145 جنيهًا، وتصل للمستهلك بسعر 160 جنيهًا، موضحًا أن السعر يختلف من منطقة إلى أخرى.



وتوقع السيد استمرار ارتفاع الأسعار خلال الفترة المقبلة بسبب زيادة أسعار السولار وأنابيب البوتاجاز، موضحًا أن دخول فصل الشتاء يعني زيادة استخدام التدفئة داخل المزارع وبالتالي من الصعب أن تنخفض الأسعار.



وأضاف أن أسعار الدواجن تشهد تراجعًا حاليًا، حيث يبلغ متوسط سعر الكيلو من الفراخ البيضاء نحو 63 جنيهًا في المزرعة، وهو سعر منخفض مقارنة بالفترة السابقة التي وصلت فيها الأسعار إلى 67 و68 جنيهًا.



وأوضح السيد أن السعر الحالي مناسب للمستهلك لكنه لا يحقق ربحًا كافيًا للمنتج، مشددًا على ضرورة الحفاظ على المنتج كما نحافظ على المستهلك لأن خروج المنتجين من المنظومة يهدد استقرار السوق.



وطالب السيد بضرورة تحقيق استقرار في الأسعار من خلال أي آلية تراها الدولة مناسبة، بما يضمن عدم خسارة المنتجين وفي الوقت نفسه عدم تحميل المواطنين أعباء إضافية.



وأرجع السيد انخفاض أسعار الدواجن في الوقت الحالي إلى وفرة الإنتاج وضعف القوة الشرائية للمواطنين.



وأوضح رئيس الشعبة أن سعر كيلو الدواجن البلدي في المزرعة يتراوح بين 100 و105 جنيهات، في حين تسجل الدواجن الساسو 92 جنيهًا في المزرعة، أما الدواجن البيضاء، فتصل أسعارها إلى 63 جنيهًا في المزرعة.