لماذا عكست الفضة اتجاهها وهبطت من مستوياتها القياسية؟ خبير يوضح

قال كريم حمدان، تاجر وخبير المعادن الثمينة، إن انخفاض أسعار الفضة خلال الفترة الحالية يأتي نتيجة عملية تصحيح طبيعية في السوق، مشيرًا إلى أن الأمر نفسه ينطبق على الذهب وذلك في إطار سعي السوق للوصول إلى حالة من التوازن بعد موجة الارتفاعات الأخيرة.

عمقت الفضة من خسائرها لتتراجع بنحو 7.5% خلال أسبوع مسجلة نحو 48.4 دولارًا للأونصة اليوم بعد أن كانت وصلت إلى 53 دولارًا للأونصة، وهو أعلى مستوى لها منذ 40 عاما.

وأوضح حمدان أن الارتفاعات الكبيرة التي شهدها كل من الذهب والفضة خلال الفترة الماضية كانت تستدعي حركة تصحيحية حتى تهدأ الأسعار وتستقر مجددًا.

وتوقع حمدان استمرار التراجع في الفترة المقبلة، حيث أنه من الممكن أن تنخفض الأونصة إلى نحو 45 دولارًا قبل أن تعاود الارتفاع مرة أخرى خلال العام المقبل.

وأشار إلى أنه إذا ارتفعت الأسعار مرة أخرى خلال العام الجاري ستكون نسبة الارتفاع طفيفة ولن تعود الأسعار إلى مستويات الذروة التاريخية التي سجلتها مؤخرًا.

كما توقع حمدان وصول سعر الأونصة إلى نحو 65 دولارًا خلال عام 2026.

