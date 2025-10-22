إعلان

مصر تُصدر 150 ألف متر مكعب من الغاز المسال إلى تركيا

كتب : أحمد والي

01:44 م 22/10/2025



أعلنت وزارة البترول والثروة المعدنية تصدير شحنة من الغاز الطبيعي المُسال من مجمع إدكو للإسالة، عبر سفينة الشحن "LNG ENDURANCE" التابعة لشركة توتال إنيرجيز، والتي غادرت ميناء إدكو متوجهة إلى تركيا، وتبلغ كمية الشحنة نحو 150 ألف متر مكعب من الغاز المُسال.


وأوضح البيان أن تصدير هذه الشحنة يأتي في إطار استراتيجية وزارة البترول والثروة المعدنية الرامية إلى تحفيز الشركات العالمية على زيادة استثماراتها في قطاع الغاز الطبيعي، من خلال دعم أنشطة الاستكشاف وتعزيز الإنتاج المحلي.


وأشار البيان إلى أن الوزارة تتعاون مع شركة توتال إنيرجيز لتوسيع استثماراتها في المياه العميقة بالبحر المتوسط عبر تنفيذ مشروعات استكشافية طموحة، مع الاستفادة من البنية التحتية المصرية المتطورة في مجال إسالة الغاز، وهو ما يُسهم في تسريع عمليات التطوير وخفض التكاليف التشغيلية.



