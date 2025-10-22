إعلان

الفضة تعمق خسائرها وتهبط 7% خلال أسبوع

كتب : منال المصري

12:54 م 22/10/2025

الفضة

عمقت الفضة من خسائرها لتهبط بنحو 7.5% خلال أسبوع إلى نحو 48.4 دولار للأونصة اليوم بعد أن وصلت قرب 53 دولار للأونصة الذي سجل وقتها أعلى مستوى قياسي لها منذ 40 عاما.

كانت أسعار الفضة وصلت إلى أرقام قياسية وسط اتجاه المستثمرين إلى الملاذات الآمنة تحوطا من الدولار وحالة عدم اليقين لتبعات الرسوم الجمركية الأمريكية والحرب التجارية مع الصين.

كان مركز الملاذ الآمن قال في بيان سابق له أن السوق المصري يشهد إقبالا على الفضة نموًا واضحًا مدفوعًا بارتفاع الوعي الاستثماري.

فمنذ عام 1999، ارتفع الطلب المحلي على الفضة بأكثر من 119%، ومن المتوقع أن تصل قيمة الواردات إلى 13.7 مليون دولار بحلول عام 2026 بمعدل نمو سنوي قدره 5.1%، بحسب تقديرات تقارير التجارة الدولية.

