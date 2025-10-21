إعلان

هل ترتفع أسعار الهواتف المصنوعة محليا بعد زيادة المحروقات؟ الشعبة تجيب

كتب : آية محمد

06:50 م 21/10/2025

الهواتف الذكية

كتبت- آية محمد:

قال محمد طلعت، رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، إن زيادة أسعار البنزين والسولار قد تؤثر بشكل طفيف على أسعار الهواتف المحمولة المصنعة محليًا.

كانت لجنة تسعير المواد البترولية قررت اعتبارًا من يوم الجمعة الماضية، رفع سعر لتر السولار إلى 17.5 جنيه، وبنزين 80 إلى 17.75 جنيه، وبنزين 92 إلى 19.25 جنيه، وبنزين 95 إلى 21 جنيهًا للتر.

وأوضح طلعت أن أسعار الهواتف لم تشهد أي زيادات حتى الآن، مشيرًا إلى أنه في حال حدوث ارتفاع فسيكون ذلك في الموديلات الجديدة فقط وليس القديمة.

وأضاف أن الهواتف المحمولة لا تعتمد على تكلفة نقل مرتفعة بسبب صغر حجمها وبالتالي فإن تأثير زيادة أسعار الوقود سيكون رمزيًا.

وأكد رئيس الشعبة أن هناك إقبالًا على شراء الهواتف محلية الصنع، مشيرًا إلى أنه لا يوجد حاليًا بديلًا لها لأن من سيختار استيراد هاتف من الخارج أو شراء هاتف مستورد سيضطر إلى دفع رسوم جمركية تصل إلى نحو 37.5% من قيمة الهاتف.

وتوقع طلعت زيادة الإقبال الشهر القادم نظرًا للعروض التي ستطرحها الشركات خلال فترة "البلاك فرايدي".

