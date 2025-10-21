كتب- أحمد الخطيب:

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 110 جنيهات، بحلول التعاملات المسائية الثلاثاء 21-10-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

كان سعر اليوم قد سجل نحو 5890 جنيهًا، في بداية التعاملات الصباحية، وهو أعلى مستوى تاريخي له، قبل أن يتراجع بقيمة 105 جنيهات ليصل إلى 5785 جنيهًا في منتصف التعاملات، مسجلًا بذلك انخفاضًا إجماليًا قدره 225 جنيهًا خلال تعاملات اليوم.

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 3783 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 4864 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 5675 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 6485 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وانخفض سعر الجنيه الذهب إلى 45400 جنيه.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 64850 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 201683 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 324250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وتراجع سعر الذهب عالميًا بنسبة 4.32% إلى نحو 4164 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.