مبيعات محلية تهبط بالمؤشر الرئيسي للبورصة في نهاية جلسة اليوم

كتب : أحمد الخطيب

03:37 م 21/10/2025

البورصة المصرية

هبط المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.73 % عند مستوى 37698.49 نقطة، بختام جلسة اليوم الثلاثاء.

وارتفع مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.69 %، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 0.36 %.

سجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي بيع من الأسهم بقيمة 6.26 مليار جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.49 مليار جنيه، كما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي شراء من الأسهم بقيمة 3.76 مليار جنيه

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.17 % عند مستوى 37975 نقطة، بختام جلسة أمس الاثنين.

