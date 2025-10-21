"الاتصالات" تستعرض الجاهزية للذكاء الاصطناعي خلال منتدى أسوان للسلام

شاركت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات في فعاليات منتدى أسوان للسلام والتنمية المستدامين، الذي انعقد يومي 19 و20 أكتوبر بمدينة أسوان.

ووفر المنتدى منصة استراتيجية لتمكين أفريقيا من التعامل مع التحولات العالمية، وتعزيز دورها القيادي في صياغة مسارات السلام والأمن والتنمية المستدامة، ودفع الشراكات الفعّالة لتحقيق النمو الشامل.

وخلال فعاليات المنتدى، شاركت الوزارة في جلسة بشأن أهمية الذكاء الاصطناعي ودوره المتنامي في تحقيق السلام والأمن والتنمية المستدامة في أنحاء القارة.

وتركزت مساهمة الوزارة خلال الجلسة حول ثلاثة محاور رئيسية، وتمثّل المحور الأول في محو الأمية في مجال الذكاء الاصطناعي، مع التأكيد على أن الإلمام بأساسيات الذكاء الاصطناعي لم يعد مقتصرًا على المتخصصين في تكنولوجيا المعلومات، بل أصبح مهارة أساسية لكل مواطن، شأنه شأن الثقافة الرقمية.

أما المحور الثاني فتناول إتقان الذكاء الاصطناعي، ويُقصد به معرفة كيفية اختيار الخوارزميات والبيانات والمنطق المناسبين لتحقيق الأهداف بطريقة فعّالة وأخلاقية وآمنة، فيما خُصص المحور الثالث للخبرات المتقدمة في الذكاء الاصطناعي، وهي القدرة على بناء النماذج والخوارزميات التي تسهم في تحقيق أهداف محددة بطرق مبتكرة.