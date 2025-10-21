هبط 105 جنيهات.. لماذا عادت أسعار الذهب للانخفاض اليوم في مصر؟

شهدت أسعار الذهب في السوق المحلي تراجعًا ملحوظًا ومفاجئًا خلال منتصف تعاملات اليوم، حيث انخفض سعر الجرام بنحو 105 جنيهات مقارنة ببداية التعاملات، في انعكاس مباشر لهبوط الأسعار العالمية.



ويعود هذا التراجع إلى انخفاض سعر المعدن الأصفر عالميًا بنسبة 2.02%، ليسجل نحو 4250 دولارًا للأونصة، بعدما فقد جزءًا من مكاسبه التاريخية التي حققها أمس الاثنين عندما وصل إلى 4381.21 دولارًا للأوقية، وذلك مع اتجاه المستثمرين إلى جني الأرباح بعد ارتفاعات متواصلة استمرت لأسبوع كامل.



ويرتبط سعر الذهب في السوق المحلية ارتباطًا وثيقًا بحركة الأسعار في بورصات المعادن العالمية، إذ يتأثر بها مباشرة صعودًا وهبوطًا، إلى جانب تأثير سعر صرف الجنيه أمام الدولار محليًا، بحسب ما قاله خبراء ومتعاملون في السوق الذهب في وقت سابق.



أما في السوق المحلي، فقد تراجع سعر الذهب عيار 14 إلى نحو 3856 جنيهًا للجرام، بينما انخفض عيار 18 ليسجل حوالي 4958 جنيهًا.



وتراجع عيار 21، الأكثر تداولًا، إلى 5785 جنيهًا للجرام، في حين هبط عيار 24 إلى مستوى 6611 جنيهًا للجرام، وهو أدنى مستوى يسجله المعدن النفيس منذ بداية الأسبوع.



كما تراجع سعر الجنيه الذهب إلى نحو 46280 جنيهًا متأثرًا بانخفاض الأسعار العالمية والمحلية معًا.



وفيما يخص السبائك الذهبية، سجلت السبيكة زنة 10 جرامات نحو 66110 جنيهات، بينما بلغت الأونصة (31.1 جرامًا) نحو 205602 جنيهًا، وسجلت سبيكة 50 جرامًا نحو 330550 جنيهًا.