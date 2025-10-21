مصر وقبرص توقّعان اتفاقيات مشروع نقل غاز حقل "كرونوس"

وقّعت مصر وقبرص الاتفاقيات التجارية الخاصة بمشروع نقل غاز حقل “كرونوس” القبرصي إلى البنية التحتية المصرية، تمهيدًا لبدء عمليات التوريد والمعالجة والتسييل استعدادًا لتصدير الغاز إلى الأسواق العالمية



ووفق بيان من وزارة البترول، اليوم الثلاثاء، تم التوقيع بالأحرف الأولى على اتفاقية تعريفة مشروع حقل كرونوس بين الوزارة وشركتي إيني وتوتال إنرجيز، حيث وقّع عن الجانب المصري الدكتور محمد الباجوري، المشرف على الإدارة المركزية للشئون القانونية بالوزارة، وعن الشركتين كلٌّ من أليساندرو جيلمِتّي المدير العام لشركة إيني الإيطالية في قبرص، وباسكال بريان المدير العام لشركة توتال إنرجيز الفرنسية للاستكشاف والإنتاج في قبرص.



كما تم توقيع اتفاقية المناولة والمعالجة والنقل لمشروع الحقل، ووقّعها عن الجانب المصري محمود عبد الحميد، رئيس الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية (إيجاس)، ومن جانب الشركاء كلٌّ من فرانشيسكو جاسباري رئيس شركة "إيوك برودكشن" التابعة لإيني، وأليساندرو جيلمِتّي المدير العام لشركة إيني في قبرص، وباسكال بريان المدير العام لشركة توتال إنرجيز الفرنسية.



وأكد كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية، أن الاتفاقيات تمثل تتويجًا للتفاهمات الناجحة بين الرئيس عبد الفتاح السيسي ونظيره القبرصي نيكوس كريستودوليديس، مشيرًا إلى أنها تسهم في الإسراع بربط الحقول القبرصية بالبنية التحتية المصرية.

وأضاف بدوي، أن الخطوة الجديدة تعزز دور مصر كمركز إقليمي لتجارة وتداول الغاز الطبيعي في شرق المتوسط، وتدعم جهود قبرص في استغلال مواردها من الغاز الطبيعي وتصديرها للأسواق العالمية عبر المنشآت المصرية.