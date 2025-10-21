

وكالات

تدل إحصاءات مصلحة الجمارك الصينية على أن حجم تصدير المنتجات البترولية من الصين إلى الولايات المتحدة انخفض خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لهذه البيانات، تقلص حجم هذه الصادرات في الفترة المذكورة أعلاه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 46% ليصل إلى 516.2 مليون دولار أمريكي.

كان الانخفاض ملحوظا بشكل خاص في تسليمات شهر سبتمبر، والتي حققت فقط 42.9 مليون دولار.

وانخفض المؤشر على أساس سنوي "بنحو الربع" وعلى أساس شهري، حيث انخفض إلى النصف ولوحظ اتجاه سلبي مماثل في سبتمبر 2024 مقارنة بأغسطس.

ولا تزال حصة السوق الأمريكية من إجمالي صادرات الصين من المنتجات البترولية ضئيلة، حيث لم تتجاوز 1.3% من الشحنات في سبتمبر.

وفي المجال المذكور، تركز الصين تقليديا على الأسواق الإقليمية القريبة: إذ اتجه أكثر من 40% من صادرات سبتمبر إلى هونج كونج وسنغافورة، وفقا لروسيا اليوم.