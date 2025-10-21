إعلان

تراجع حجم تصدير المنتجات البترولية من الصين إلى الولايات المتحدة.. ما السبب؟

كتب : مصراوي

03:01 ص 21/10/2025

الصين وأمريكا

وكالات

تدل إحصاءات مصلحة الجمارك الصينية على أن حجم تصدير المنتجات البترولية من الصين إلى الولايات المتحدة انخفض خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر من هذا العام مقارنة بالعام الماضي.

ووفقا لهذه البيانات، تقلص حجم هذه الصادرات في الفترة المذكورة أعلاه مقارنة بنفس الفترة من العام الماضي، بنسبة 46% ليصل إلى 516.2 مليون دولار أمريكي.

كان الانخفاض ملحوظا بشكل خاص في تسليمات شهر سبتمبر، والتي حققت فقط 42.9 مليون دولار.

وانخفض المؤشر على أساس سنوي "بنحو الربع" وعلى أساس شهري، حيث انخفض إلى النصف ولوحظ اتجاه سلبي مماثل في سبتمبر 2024 مقارنة بأغسطس.

ولا تزال حصة السوق الأمريكية من إجمالي صادرات الصين من المنتجات البترولية ضئيلة، حيث لم تتجاوز 1.3% من الشحنات في سبتمبر.

وفي المجال المذكور، تركز الصين تقليديا على الأسواق الإقليمية القريبة: إذ اتجه أكثر من 40% من صادرات سبتمبر إلى هونج كونج وسنغافورة، وفقا لروسيا اليوم.

