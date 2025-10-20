إعلان

ارتفاع سعر الذهب اليوم في مصر بحلول التعاملات المسائية

كتب- أحمد الخطيب:

07:12 م 20/10/2025

أسعار الذهب

ارتفع سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 30 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الاثنين 20-10-2025، مقارنة بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب سابقًا "لمصراوي".

سعر الذهب اللحظي

ارتفع سعر الذهب عيار 14 إلى 3853 جنيه للجرام.

زاد سعر الذهب عيار 18 إلى 4954 جنيهًا للجرام.

وصعد سعر الذهب عيار 21 إلى 5780 جنيهًا للجرام.

وارتفع سعر الذهب عيار 24 إلى 6605 جنيهات للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وارتفع سعر الجنيه الذهب إلى 46240 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 66050 جنيهًا.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 205415 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 330250 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 1.76% إلى نحو 4331 دولار للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

فيديو قد يعجبك:



