سهم "الحديد والصلب" يقفز 33.8% خلال آخر 7 جلسات تداول

قفز سعر سهم شركة الحديد والصلب، التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، خلال آخر 7 جلسات 33.8% إلى نحو 27.53 جنيه مقارنة جلسة 12-10-2025 مقارنة بـسعر فتح السهم اليوم، حيث سجل السهم ارتفاعًا بنحو 33.8% خلال 7 جلسات تداول.

وأعنلت شركة الحديد والصلب المصرية اليوم أنه لا يوجد لدى الشركة أى أحداث أو معلومات جوهرية تبرر الارتفاعات السعرية التى يشهدها سهم منذ 12-10-2025 - أى من بداية الأسبوع الماضي- وحتى تاريخة؛ وفقًا لما ورد في إفصاح البورصة.

وسجل سعر السهم منذ بداية جلسة اليوم نموًا بنسبة 4.86%، ليسجل سعر السهم نحو 36.86 جنيه – بمنتصف تعاملات جلسة اليوم- مقابل سعر السهم بـ 35.11 جنيه سعر الفتح.

وأغسطس الماضي، قال كامل الوزير وزير الصناعة والنقل في مصر كامل "إن الحكومة تدرس إعادة تشغيل مصنع الحديد والصلب في حلوان، بعد نحو خمس سنوات من قرار التصفية، عبر خطة جزئية تشمل تشغيل بعض الوحدات الحيوية."

وكانت الحكومة قد أعلنت في يناير 2020 تصفية شركة الحديد والصلب بعد سنوات من الخسائر، التي بلغت حتى 30 يونيو 2019 نحو 8.5 مليار جنيه، فيما سجلت المديونيات مبلغاً مماثلاً، وفق بيانات وزارة قطاع الأعمال العام.

وفي نهاية عام 2024، وافقت الجمعية العامة العادية للشركة على مد فترة التصفية لمدة عام جديد اعتباراً من يناير 2025.