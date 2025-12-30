إعلان

سعر الذهب المعلن بموقع البورصة المصرية 30 ديسمبر 2025

كتبت- ميريت نادي:

03:06 م 30/12/2025

سعر الذهب

يختلف السعر الاسترشادي للذهب المنشور على موقع البورصة المصرية يوميًا بحسب سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية، حيث وصل سعر العرض لعيار 24 (أي الشراء من المستهلك) اليوم الثلاثاء إلى نحو 6815 جنيهًا، وسجل سعر الطلب (البيع للمستهلك) نحو 6758 جنيهًا.

وبناءً على هذا السعر، فإن سعر جرام الذهب عيار 21 في حالة البيع للمستهلك يصل إلى نحو 5913 جنيهًا والجرام عيار 18 إلى نحو 5068 جنيهًا.

وسجل سعر الجنيه الذهب بذلك 47306 جنيهات، بناءً على المستويات المذكورة.

السعر الاسترشادي للذهب موقع البورصة المصرية سعر أوقية الذهب بالبورصات العالمية سعر جرام الذهب سعر الجنيه الذهب

