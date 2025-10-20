أعلنت شركة السويدي للتنمية الصناعية، إحدى شركات السويدي إليكتريك، توقيع اتفاقيات تخصيص أراضٍ مع أربع من كبرى الشركات الصينية العاملة في قطاع النسيج، بهدف إنشاء مصانع جديدة داخل مدينة "سخنة 360"، المدينة الصناعية المتكاملة التي تطورها الشركة ضمن نطاق المنطقة الاقتصادية لقناة السويس (SCZONE).

وتعتبر هذه المشروعات الاستثمارية الجديدة استمراراً لتعاون جهاز التمثيل التجاري وشركة السويدي للتنمية الصناعية لجذب الاستثمارات الاجنبية لمصر.

وشهد على مراسم التوقيع المهندس وليد جمال الدين رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس والسكرتير الاول التجاري شاهيندا عز العرب بادارة شئون الترويج للاستثمار بالانابة عن عبد العزيز الشريف وكيل أول وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ورئيس جهاز التمثيل التجاري. وقد وقّع الاتفاقيات من جانب شركة السويدي للتنمية الصناعية المهندس محمد القماح الرئيس التنفيذي، وبحضور ممثلي الشركات الصينية الأربع، وتمتد المنشآت الجديدة على مساحة تتجاوز 238 ألف متر مربع، بإجمالي استثمارات تزيد على 65 مليون دولار، ومن المتوقع أن توفر أكثر من 3,000 فرصة عمل مباشرة.

وقال وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن قطاع الصناعات النسيجية يُعد من القطاعات الواعدة داخل المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، لما يمتلكه من فرص كبيرة في تعميق التصنيع المحلي وزيادة القيمة المضافة للمنتجات المصرية.

وأشار إلى أن المنطقة تعمل على تطوير منظومة صناعية متكاملة تشمل مراحل الإنتاج كافة من الغزل والنسيج والصباغة والتجهيز وحتى التصنيع النهائي، بما يعزز قدرات مصر التنافسية في التصدير إلى الأسواق الإقليمية والعالمية.

وأكد محمد القماح الرئيس التنفيذي لشركة السويدي للتنمية الصناعية، أن هذه الاتفاقيات تعكس ثقة المستثمرين الدوليين في المناخ الاستثماري في مصر، وفي جودة البنية التحتية والخدمات المتكاملة التي تقدمها الشركة عبر مدنها الصناعية.

وقال: "التزامنا لا يقتصر على توفير الأراضي، بل يمتد إلى الاستثمار المستمر في البنية التحتية والخدمات الذكية التي تجعل مدننا أكثر جذباً واستدامة وكفاءة.