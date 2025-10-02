البابطين للطاقة والاتصالات تكشف عن تعرض قاعدة بياناتها لمحاولة اختراق

كشفت شركة البابطين للطاقة والاتصالات عن تعرضها لمحاولة اختراق على أحد خوادم إحدى الشركات الفرعية في مصر، حيث لاحظ فريق الأمن السيبراني لدى الشركة ذلك، وفقًا لما تم نشره على موقع "العربية".

وبناء عليه قد تم البدء في تنفيذ سلسلة البروتوكولات الأمنية السيبرانية المعتمدة والإجراءات الاحترازية لجميع خوادم الشركة الأم والشركات التابعة.

وأوضحت الشركة في بيان لها على "تداول السعودية"، يوم الأربعاء، أن أحد الخوادم الفرعية غير رئيسي يستخدم كقاعدة بيانات احتياطية غير أساسية قد تعرض لعملية اختراق.

وأكدت الشركة أن هذا الاختراق لم يكن له أي تأثير على بيانات أو أعمال الشركة نظرًا لأن الخادم الفرعي الذي تم اختراقه غير مرتبط بالشركة الأم وجميع شركاتها التابعة في السعودية، حيث تعتمد الشركة الأم على خوادم رئيسية داخل السعودية.

