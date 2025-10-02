بزيادة 10.2%.. البورصة تربح 240 مليار جنيه خلال الربع الثالث من 2025

كتبت- أمنية عاصم:

حقق رأسمال السوقي للبورصة مكاسب بنحو 240 مليار جنيه بزيادة بنسبة 10.23% وذلك خلال الربع الثالث من العام الجاري أى من 1 يوليو 2025 لـ 30 سبتمبر 2025.

وسجل رأسمال السوقي نحو 2.585 تريليون جنيه بنهاية جلسة يوم 30 سبتمبر 2025 مقابل 2.345 تريليون جنيه ببداية جلسة يوم 1 يوليو 2025.

وبلغ إجمالي قيمة التداول خلال الربع الثالث نحو 4,957.3 مليار جنيه في حين بلغت كمية التداول نحو 102122 مليون ورقة منفذة على 7,151 ألف عملية

و ذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 3,860.6 مليار جنيه و كمية تداول بلغت 110,810 مليون ورقة منفذة على 6,043 ألف عملية خلال الربع الثاني.

وقد استحوذت الأسهم على 6.71% من إجمالي قيمة التداول داخل المقصورة. في حين مثلت قيمة التداول للسندات / أذون نحو 93.29% خلال الربع الثالث من العام الحالي.

