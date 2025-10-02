واصلت السعودية تصدر الدول العربية من حيث إجمالي ثروات المليارديرات لعام 2025.

بحسب تقرير "فوربس الشرق الأوسط" لأثرياء، فإن 12 مليارديرًا سعوديًا بلغت ثرواتهم المجمعة 44.7 مليار دولار، ما يعادل 36.6% من إجمالي ثروات المليارديرات في المنطقة، وفق البيانات اللحظية لفوربس.

وأوضحت أن إجمالي ثروات المليارديرات العرب حاليًا تبلغ 122.1 مليار دولار موزعة على 36 مليارديرًا.

ورغم تراجع قدره 7.7 مليار دولار مقارنة بأرقام 7 مارس التي اعتمدت عليها فوربس في قائمتها السنوية لعام 2025، تواصل المملكة هيمنتها على قائمة الثروات.

الوليد بن طلال في القمة دون منافس

يتصدر الأمير الوليد بن طلال آل سعود أغنى ملياردير في السعودية والعالم العربي بثروة تبلغ قيمتها 15.4 مليار دولار، بانخفاض 1.1 مليار دولار منذ 7 مارس 2025.

وجاء سليمان الحبيب في المركز الثاني بثروة 9.6 مليار دولار.

وإجمالًا، عاد مليارديرات السعودية إلى قائمة فوربس لأثرياء العالم في 2025 بعد غيابهم منذ 2018، مدفوعين بموجة إدراجات جديدة في تداول السعودية ما رفع قيم الثروات وعزز الشفافية.

ومنذ إصدار فوربس القائمة السنوية للمليارديرات في مارس الماضي، خرج 3 مليارديرات من الترتيب اللحظي هم عمار سليمان فقيه، مازن سليمان فقيه، ووليد بن إبراهيم آل إبراهيم، ليتراجع عدد المليارديرات السعوديين إلى 12 مليارديرًا، من 15 في القائمة السنوية لهذا العام، مقارنة بـ10 فقط في 2017.