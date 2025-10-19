إعلان

اللون الأخضر يكسو مؤشرات البورصة بختام أول جلسات الأسبوع

كتب : أمنية عاصم

03:34 م 19/10/2025

البورصة

ارتفع المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 بنسبة 0.86 % عند مستوى 38001 نقطة، بختام جلسة اليوم الأحد.

وزاد مؤشر EGX 70 للأسهم الصغيرة والمتوسطة بنسبة 0.1.76 %، وصعد مؤشر EGX 100 الأوسع نطاقا بنسبة 1.51%.
وسجلت تعاملات المستثمرين المصريين صافي شراء من الأسهم بقيمة 17.60 مليون جنيه، فيما سجلت تعاملات المستثمرين الأجانب صافي شراء من الأسهم بقيمة 2.3 مليون جنيه، بينما سجلت تعاملات المستثمرين العرب صافي بيع من الأسهم بقيمة 20 مليون جنيه.

وكان المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية EGX 30 ارتفع بنسبة 0.06 % عند مستوى 37677 نقطة، بختام جلسة الخميس الماضي.

