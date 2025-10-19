إعلان

انخفاض أسعار الدواجن اليوم الأحد بالأسواق (موقع رسمي)

كتب : آية محمد

10:20 ص 19/10/2025

أسعار الدواجن

انخفض متوسط أسعار الفراخ الحية خلال تعاملات اليوم الأحد 19-10-2025، مقارنة بأسعار أمس وفق بيانات بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز معلومات مجلس الوزراء.

وسجل متوسط سعر كيلو الدواجن اليوم في الأسواق نحو 93.59 جنيهًا، بتراجع 2.58 جنيه، حسب بيانات بوابة الأسعار.

وبحسب بوابة أسعار مجلس الوزراء، فإن أسعار كيلو الدواجن البيضاء في مصر تبدأ اليوم من 72.5 جنيه، فيما تصل أسعار الدواجن البلدي إلى 111.17 جنيه بحد أقصى.

